Сьогодні грузинська опозиція поновлює масові акції протесту з вимогою відставки Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ.

«Опозиція готується до початку нової хвилі протесту», - заявив один з лідерів Консервативної партії Звіад ДЗІДЗІГУРІ, передає ІА "Новости-Грузія".

Зокрема, лідери партій - організаторів акцій з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ, прийняли сьогодні надзвичайну заяву та представили пресі узгоджений план дій на поточний тиждень.

До масштабної акції 21 квітня приєднаються прихильники опозиції зі Східної Грузії. Транспортування прихильників із Західної Грузії – з Аджарії та Самегрело запланована в наступні дні. З цією метою частина лідерів опозиції сьогодні вирушає в регіони.

Акції одночасно заплановані в кількох місцях, зокрема, на проспекті Руставелі перед парламентом, біля будівлі президентської резиденції, у двох будівель МВС Грузії, перед телекомпанією Руставі-2, перед держканцелярією, перед тбіліською мерією і президентською резиденцією в Шавнабада (передмістя Тбілісі).

«У багатьох жителів регіонів є бажання приєднатися до акцій», - заявила екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, висловивши надію, що влада не створюватиме штучних перешкод для їх приїзду в Тбілісі.

Раніше Консервативна партія Грузії від імені організаторів акцій повідомила мерію про продовження масових мітингів до 30 квітня. У своїй заявці партія оцінила плановану кількість учасників акцій в 200 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 14 опозиційних партій проводили масові мітинги в Тбілісі з 9 квітня, висуваючи єдину вимогу – відставка М.СААКАШВІЛІ з поста Президента та призначення нових виборів. На період Великодніх свят масштаби акцій було скорочено – активісти опозиції продовжували цілодобове пікетування будівель парламенту, Громадського телебачення і президентської резиденції.