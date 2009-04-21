ФСБ Росії крутить у Сочі українсько-грузинський шпигунський скандал

Російські спецслужби “зупинили в Сочі діяльність співробітника грузинської розвідки Мамуки Майсурадзе, який нелегально прибув до РФ і намагався створити агентурну мережу спецслужб Грузії, повідомили у вівторок РІА “Новости” у ФСБ Росії.

У викладі ФСБ історія шпигуна виглядає так: "За завданням свого керівництва Майсурадзе у середині 2007 року прибув в Сочі як громадянин України і відповідно до відпрацьованої легенди зайнявся приватним підприємництвом. Громадянство України і необхідні документи він одержав за активного сприяння грузинських спецслужб, які через оперативні можливості в короткий термін в обхід українського законодавства виготовили їх і передали розвідникові для легалізації". За даними ФСБ, в 2008 році Майсурадзе на гроші грузинської розвідки відкрив у Сочі інтернет-кафе, яке використовував як канал зв`язку з високопоставленими співробітниками іноземної спецслужби, які курирували його роботу. Співбесідник агентства сказав, що Майсурадзе, серед іншої інформації, повинен був здобувати дані про підготовку до проведення зимової Олімпіади, яка пройде в Сочі в 2014 році.