Євросоюз посилив санкції проти КНДР

Рада Європейського Союзу у четвер, 14 вересня, посилила санкції стосовно Північної Кореї відповідно до секторальних обмежувальних заходів, затверджених резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) від 5 серпня 2017 року. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюція була ухвалена РБ ООН у відповідь на продовження Пхеньяном ядерної та ракетної програм всупереч обмеженням, встановленим попередніми рішеннями Радбезу ООН.

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У Раді ЄС зазначають, що мають намір оперативно запровадити і останні санкції проти КНДР, які були затверджені РБ ООН 11 вересня після випробовування Пхеньяном водневої бомби.

Запроваджені 5 серпня санкції передбачають, зокрема, повну заборону на експорт Північною Кореєю вугілля, залізної руди, морепродуктів. У повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Ради ЄС, наголошується, що держави-члени ЄС не дозволятимуть громадянам КНДР працювати на своїх територіях, оскільки їхні доходи можуть йти на ядерні та ракетні програми Пхеньяна.

"ЄС виконує усі резолюції Ради Безпеки ООН, ухвалені у відповідь на ядерну програму, програму з розробки ядерної зброї та іншої зброї масового ураження та програми створення балістичних ракет, які реалізує КНДР. Додатково ЄС запровадив окремі обмежувальні заходи проти КНДР, які доповнюють та посилюють санкційний режим ООН", - наголосили у Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН у понеділок, 11 вересня, одноголосно проголосувала за посилення санкцій проти Північної Кореї, наклавши заборону на експорт текстилю та обмеження щодо імпорту сирої нафти.