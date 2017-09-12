Радбез ООН затвердив нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН в понеділок, 11 вересня, одностайно проголосувала за посилення санкцій проти Північної Кореї, наклавши заборону на експорт текстилю та обмеження щодо імпорту сирої нафти.

Це сталося після шостого і найпотужнішого ядерного випробування країни, яке відбулося 3 вересня, пише Reuters.

Це дев'ята резолюція із санкціями, яка була одностайно прийнята Радбезом ООН з 2006 року через запуски Північною Кореєю балістичних ракет і її ядерну програму.

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Зазначається, що США послабили початковий жорсткий проект резолюції, щоб здобути підтримку документа з боку Китаю та Росії.

За даними Корейського агентства сприяння торгівлі та інвестицій, текстиль в 2016 році посів другу сходинку за об'ємом експорту Північною Кореєю після вугілля та інших корисних копалин на загальну суму $752 млн. Майже 80 відсотків експорту текстилю надійшли в Китай.

Резолюція також передбачає заборону на поставки в КНДР конденсатів та природних газових рідин, обмеження в 2 мільйони барелів на рік на поставки очищених нафтопродуктів та обмеження на експорт сирої нафти до Північної Кореї на нинішньому рівні. Зазначається, що основним постачальником сирої нафти до Північній Кореї є Китай.

Американський офіційний представник на умовах анонімності, заявив, що Північна Корея імпортує близько 4,5 млн барелів очищених нафтопродуктів на рік і 4 млн барелів сирої нафти.

Нагадаємо, Мінфін США підготував для президента Дональда Трампа розпорядження, яке передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю.