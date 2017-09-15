Внаслідок подвійного теракту в Іраку загинули 74 людини, ще 93 поранені

Внаслідок подвійного терористичного акту, скоєного на півдні Іраку, в четвер, 14 вересня, загинули 74 людини, ще 93 людини дістали порання. Про повідомляє Al Jazeera.

Напад почався з того, що невідомий чоловік відкрив стрілянину в ресторані на головній транспортній магістралі, яка з'єднує столицю Іраку Багдад із південними провінціями.

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Невдовзі після цього смертник скерував автомобіль з вибухівкою у блок-пост сил безпеки, розташований на автомагістралі поруч із рестораном.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава", яке оприлюднило відповідну заяву через близьке до ісламістів агентство Amaq.

Як повідомив губернатор провінції, більшість загиблих, імовірно, є іранцями, які перебували в ресторані.