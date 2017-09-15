Внаслідок подвійного теракту в Іраку загинули 74 людини, ще 93 поранені

03:21, 15 вересня 2017
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Невідомий чоловік відкрив стрілянину в ресторані на головній транспортній магістралі.

Смертник був на автомобілі / REUTERS

Внаслідок подвійного терористичного акту, скоєного на півдні Іраку, в четвер, 14 вересня, загинули 74 людини, ще 93 людини дістали порання. Про повідомляє Al Jazeera.

Напад почався з того, що невідомий чоловік відкрив стрілянину в ресторані на головній транспортній магістралі, яка з'єднує столицю Іраку Багдад із південними провінціями. 

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Невдовзі після цього смертник скерував автомобіль з вибухівкою у блок-пост сил безпеки, розташований на автомагістралі поруч із рестораном.

Серед загиблих - відвідувачі ресторану / REUTERS

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава", яке оприлюднило відповідну заяву через близьке до ісламістів агентство Amaq.

Як повідомив губернатор провінції, більшість загиблих, імовірно, є іранцями, які перебували в ресторані.

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Теги: #теракт в Іраку#автомобіль з вибухівкою