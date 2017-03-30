У Багдаді 17 людей загинули через підрив смертником вантажівки

У столиці Іраку Багдаді внаслідок атаки терориста-смертника загинули щонайменше 17 людей, понад 60 отримали поранення. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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Смертник підірвав начинену вибухівкою вантажівку на контрольно-пропускному пункті на півдні Багдада. У цей час його машина стояла у черзі серед інших автівок. Після вибуху деякі з машин загорілися.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт. Але напад стався у той час, коли іракська армія успішно наступає на останній великий оплот бойовиків "ІД" у Мосулі.

По мірі того, як терористи втрачають свої позиції у Мосулі, вони посилюють бомбові напади в інших місцях Іраку.