Комуністи тримають в заручниках 300 пасажирів потяга

Бойовики забороненої Компартії Індії - маоїсти - захопили в східному штаті Джаркханд потяг, який перевозив близько 700 пасажирів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN-IBN.

За різними даними, від 200 до 300 пасажирів потягу утримуються в заручниках.

Поїзд виходив з Баркхана в Мугалсарай. Під час руху через густий ліс маоїст, який знаходився в потягу, зірвав стоп-кран. Після цього потяг захопили бойовики, що вийшли з чагарників.

Повідомлень про потерпілих поки що не надходило. Прес-служба Міністерства залізниць Індії поки що не має в своєму розпорядженні подробиць інциденту.

Поліція вдається до зусиль, аби блокувати бойовиків. Під`їзди до місця захоплення утруднені. До операції залучені армійські вертольоти.

Як повідомляється, метою бойовиків був не цей потяг, а експрес, що прямував у Нью-Делі, і який мав опинитися на місці захоплення на півгодини пізніше.

Бойовики Компартії різко активізувалися напередодні другого етапу виборів до парламенту Індії, що відбудеться в четвер. Бунтівники, які діють у цій частині країни, оголосили бойкот виборам.

Також маоїсти атакували в сусідньому з Джаркхандом штаті Біхар школу, контору районного департаменту розвитку і спалили п`ять вантажівок з товарами, вбивши одного водія.

Перший етап виборів, що проходив у цих районах, також супроводжувався атаками маоїстів, які влаштовували засідки на поліцейських, палили виборчі дільниці і знищували електронні урни для голосування. Жертвами насильства тоді стали 18 чоловік.

Маоїсти оголосили своєю метою "звільнення сільської бідноти від гніту капіталістів". Вони базуються в лісах на сході, півночі і в центрі Індії, влаштовують диверсії і вилазки проти співробітників правоохоронних органів.

Деякі віддалені райони знаходяться під повним контролем бойовиків. Вони діють у так званому "червоному коридорі", що тягнеться від Непалу на півночі територією кількох індійських штатів на південь.

У штаті Джаркханд впродовж останніх восьми років внаслідок атак маоїстів загинуло близько 1,5 тис. чоловік. Уряд Індії оголосив їх однією з основних загроз національній безпеці.