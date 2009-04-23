США готуються до смерті Фіделя Кастро

США повинні бути готові до закінчення нинішнього режиму на Кубі, якому вже півстоліття, вважає держсекретар США Хілларі Клінтон.

"Цей режим закінчується, і США повинні бути готові до того, що режим Кастро кінчиться", - сказала Клінтон під час виступу на засіданні комітету із зовнішньої політики Палати представників Конгресу.

Вона сказала, що підготовка до цього включає переговори з кубинською владою.

"Наше завдання - це вільна незалежна демократія, яка дасть кубинським громадянам ті самі права й можливості, які мають їх родичі, живучи в США", - цитує РІА "Новости".

Вона нагадала, що президент не може особисто зняти всі існуючі обмеження на співпрацю США з Кубою і що для цього необхідні відповідні рішення Конгресу. У зв`язку з цим держсекретар звернулася до парламентаріїв із закликом допомогти адміністрації президента в питаннях, пов`язаних з Кубою.

Нещодавно Білий дім оголосив про рішення Барака Обами скасувати обмеження на поїздки та грошові перекази на Кубу для кубинців, які живуть у США і мають родичів на острові. Крім того, була знята заборона на діяльність американських телекомунікаційних компаній на Кубі.