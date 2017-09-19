При зіткненні двох автобусів у Нью-Йорку загинули три людини (відео)

У США в місті Нью-Йорк в районі Квікс 18 вересня сталося зіткнення двох пасажирських автобусів, в результаті якого загинули щонайменше три людини, передає DT.ua.

Читайте такожГолова МЗС Чехії отримав травму голови в результаті ДТП

Як видно на відео з камер спостереження, коли один автобус здійснював маневр на повороті, інший врізався в нього на великій швидкості і протягнув ще кілька метрів, поки не врізався в будівлю.

Як передає CNN, що в результаті ДТП загинули, щонайменше, 3 людини, ще 16 отримали поранення. Причина зіткнення автобусів з'ясовується.