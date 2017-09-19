Мери міст Каталонії відмовилися давати свідчення іспанським прокурорам

17:47, 19 вересня 2017
Світ
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У Каталонії мери понад 700 міст з'явилися в прокуратуру Іспанії, але відмовилися давати свідчення.

Ілюстрація / REUTERS

У Каталонії мери понад 700 міст з'явилися в прокуратуру Іспанії, але відмовилися давати свідчення, повідомляє Associated Press.

У прокуратуру викликали мерів міст, які підтримують проведення референдуму про незалежність Каталонії. Влада Іспанії вважає референдум незаконним і виступає проти його проведення.

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Референдум запланований на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що мерів міст Каталонії викликали в прокуратуру.

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Теги: #референдум у Каталонії#незалежність Каталонії#свідчення у прокуратуру Іспанії