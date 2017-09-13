Генпрокурор Іспанії залучив до справи 700 мерів Каталонії, які побажали провести референдум про незалежність

Державна прокуратура Іспанії проводить розслідування щодо 700 каталонських мерів через референдум про незалежність, проведення якої зупинено Конституційним судом, повідомляє The Associated Press.

У середу, 13 вересня, генпрокурор країни Жозе Мануель Мазу наказав прокурорам в провінціях провести розслідування щодо 712 мерів, які вже запропонували муніципальні об'єкти для проведення голосування 1 жовтня, передає "ЄвроПравда".

Крім того, регіональної каталонській поліції наказано їх затримувати, якщо вони не з'являться на допит.

Повідомляється, що каталонська коаліція за незалежність вже попросила 947 мерів у північно-східному регіоні допомогти у проведенні референдуму.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Іспанії наказала поліції вилучати виборчі урни, листівки і будь-які інші предмети, які можна було б використовувати в забороненому референдумі за незалежність від Іспанії.

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Нагадаємо, в 2014 році в Каталонії був проведений неформальний референдум за відділення від Іспанії, хоча його було заборонено судом. Тоді з 6,3 мільйони осіб, що мають право голосувати, 2,3 мільйона прийшли на референдум, з них 80 відсотків висловилися за незалежність Каталонії. У листопаді 2015 року каталонський парламент затвердив "дорожню карту" для досягнення незалежності від центрального уряду в Мадриді. Однак в серпні 2016 року цю постанову каталонського парламенту анулював Конституційний суд Іспанії.