Меланія Трамп хоче судитися із англомовною школою у Хорватії
21:44, 19 вересня 2017Світ
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Школа використала зображення першої леді США без її згоди.
Мелания и Дональд Трамп / REUTERS
Дружина президента США Дональда Трампа Меланія погрожує подати до суду на хорватську школу з вивчення англійської мови, яка використала її зображення для реклами, повідомляє BBC.
"Просто уявіть, як далеко ви можете піти, володіючи хоч трішки англійською", - йдеться в рекламному підписі до зображення першої леді.
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Повідомляється, що Меланія Трамп, чиє обличчя було використано поруч з гаслом, погрожує судом. Її адвокат заявив, що школа використала зображення без згоди.
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