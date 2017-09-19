Меланія Трамп хоче судитися із англомовною школою у Хорватії

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія погрожує подати до суду на хорватську школу з вивчення англійської мови, яка використала її зображення для реклами, повідомляє BBC.

"Просто уявіть, як далеко ви можете піти, володіючи хоч трішки англійською", - йдеться в рекламному підписі до зображення першої леді.

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Повідомляється, що Меланія Трамп, чиє обличчя було використано поруч з гаслом, погрожує судом. Її адвокат заявив, що школа використала зображення без згоди.