Російського актора Караченцова у важкому стані перевели до реанімації
10:58, 21 вересня 2017Світ
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Раніше повідомлялося, що Караченцов був госпіталізований у відділення нейрохірургії.
Раніше Караченцова госпіталізували / ntv.ru
Російський актор Микола Караченцов переведений до реанімації, лікарі оцінюють його стан як важкий. Про це повідомляє Агентство міських новин «Москва».
«Він у реанімації, стан важкий, температура 36,9», - сказав співрозмовник агентства.
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Раніше повідомлялося, що Караченцов госпіталізований у відділення нейрохірургії НДІ ім. Н.Скліфосовського. У той же час дружина актора Людмила Поргіна заявила, що це планова осіння перевірка.
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