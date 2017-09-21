Російського актора Караченцова у важкому стані перевели до реанімації

Російський актор Микола Караченцов переведений до реанімації, лікарі оцінюють його стан як важкий. Про це повідомляє Агентство міських новин «Москва».

«Він у реанімації, стан важкий, температура 36,9», - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ США помер актор Френк Вінсент

Раніше повідомлялося, що Караченцов госпіталізований у відділення нейрохірургії НДІ ім. Н.Скліфосовського. У той же час дружина актора Людмила Поргіна заявила, що це планова осіння перевірка.