Тереза Мей: британці ніколи не почувалися в ЄС як вдома

Громадяни Великої Британії проголосували за вихід з Євросоюзу, тому що вони хочуть більше безпосереднього контролю над рішеннями, які впливають на їхнє повсякденне життя, пише Європейська правда.

Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Флоренції, в якому вона оголосила своє бачення стосунків з ЄС після Brexit.

За її словами, Британія ніколи не почувала себе в ЄС як вдома, додавши, що британці "ніколи не відчували ЄС як невід'ємну частину нашої національної історії", як це відбувається в інших країнах ЄС.

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Вона зазначила, що Британія продовжуватиме працювати з ЄС як суверенна держава, під контролем британців.

"Ми можемо залишати Європейський Союз, але ми не залишаємо Європу. Британія все ще є гордим членом сім'ї європейських народів. Успіх ЄС глибоко відповідає нашим національним інтересам. Ми хочемо бути вашим найсильнішим другом і партнером", - сказала вона.