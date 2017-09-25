США завдали шість ударів по табору ІДІЛ в Лівії, 17 бойовиків вбито

Американська авіація завдала шість ударів по табору терористів "Ісламської держави" в Лівії.

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Про це повідомляє Washington Post.

В результаті авіаударів загинули 17 бойовиків, також знищені три машини терористів.

Безпілотник завдав удари в п'ятницю, 22 вересня.

Табір бойовиків знаходився в пустелі приблизно в 240 кілометрах на південний схід від міста Сірт.