США завдали шість ударів по табору ІДІЛ в Лівії, 17 бойовиків вбито
03:11, 25 вересня 2017Світ
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Табір бойовиків знаходився в пустелі приблизно в 240 кілометрах на південний схід від міста Сірт.
REUTERS
Американська авіація завдала шість ударів по табору терористів "Ісламської держави" в Лівії.
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Про це повідомляє Washington Post.
В результаті авіаударів загинули 17 бойовиків, також знищені три машини терористів.
Безпілотник завдав удари в п'ятницю, 22 вересня.
Табір бойовиків знаходився в пустелі приблизно в 240 кілометрах на південний схід від міста Сірт.
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