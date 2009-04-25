ВООЗ визнає, що свинячий грип в Мексиці має "потенціал пандемії"

Спалах свинячого грипу в Мексиці, в результаті якого вже загинули 68 людей, має "потенціал пандемії", повідомляє в суботу агентство Рейтер з посиланням на заяву глави Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН.

"Спалах хвороби має потенціал пандемії, тому що вірус передається від людини до людини", - сказала М.ЧЕН.

За її словами, поки немає ознак того, що вірус з Мексики розповсюджується в інших частинах світу. Саму хворобу ще погано досліджено і глава ВООЗ не може спрогнозувати, чи переросте спалах інфекції в пандемію, чи ні.

ВООЗ, штаб-квартира якої знаходиться в Женеві, вже заявила про готовність протистояти розповсюдженому вірусу.

Для боротьби з новим, раніше не зафіксованим ані у свиней, ані у людей штамом грипу ВООЗ вже заготовлює спеціальний препарат - "Таміфлю" (Tamiflu), зазначається в повідомленні міжнародної організації. Ефективність препарату проти нового вірусу вже доведено: він здатний не тільки вилікувати грип, але й запобігти його подальшому розповсюдженню.

Крім того, ВООЗ повідомила, що до Мексики вирушили її співробітники, які допоможуть місцевій владі відстежувати розповсюдження хвороби і проводити необхідні лабораторні дослідження, а також діагностику.

Вірус свинячого грипу в Мексиці продовжує розповсюджуватися, повідомили у суботу мексиканські та американські експерти. Всього в цій країні вже захворіло понад тисячу осіб. Вісім випадків захворювання новою формою грипу свиней було також зареєстровано на півдні США.

Влада Мексики закрила школи й установи в заражених районах і почала масову вакцинацію. Поки медексперти перебувають за крок від того, щоб оголосити про пандемію. Офіційно підтверджено, що від свинячого грипу померли 20 осіб, ще 48 померли від хвороби зі схожими симптомами. Ці жертви поки зараховують до загального списку загиблих від свинячого грипу.

Пандемія – це епідемія, що характеризується розповсюдженням інфекційного захворювання на території всієї країни, сусідніх держав, а іноді й багатьох країн світу.