В Тбілісі обрушилася будівля, в якій знімали реаліті-шоу: є жертви

Двоє співробітників телекомпанії "Руставі-2" загинули під уламками будівлі телепроекту "Академія зірок" в столиці Грузії, повідомляє агентство "Новости-Грузия" з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій мерії Тбілісі.

"Академія зірок" - аналог російської "Фабрики зірок" - виходить в ефірі телеканалу "Руставі-2". Чотириповерхова будівля, в якій велися зйомки реаліті-шоу, обрушилася в неділю удосвіта. В цей час в ньому перебували 14 осіб. 12 з них вдалося вивести з будівлі. Сім учасниць проекту не постраждали - в стані шоку їх було доставлено до лікарні і виписано після надання медичної допомоги.

Пошуки двох співробітників "Руставі-2" рятувальники вели понад 10 годин. Весь цей час колеги і близькі сподівалися на диво - мобільні телефони не вийшли з ладу, дзвінки на них проходили, але залишалися без відповіді. До вечора рятувальники витягнули з під уламків два тіла.

Увечері в неділю на місце події прибув президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, який завершив свій офіційний візит до Болгарії. Глава держави висловив співчуття сім`ям загиблих.

М.СААКАШВІЛІ дав відповідним відомствам 10-денний термін для з`ясування причин обвалу будівлі.

"У 10-денний термін має бути складено висновок, що тут сталося і чи можна було уникнути цього", - заявив президент на місці події.

За його словами, найближчим часом мають бути перевірені всі подібні будівлі. "Ми повинні зробити все, щоб уникнути таких трагедій", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Свої співчуття близьким загиблих і телекомпанії "Руставі-2" висловила і опозиція на мітингу перед парламентом.

Причини катастрофи поки не встановлені. Мер Тбілісі Гігі УГУЛАВА заявив журналістам, що будівля була капітальною, і повідомив, що фахівці встановлюють причину трагедії. Він зазначив, що якби катастрофа сталася в денний час, жертв було б значно більше.

Генеральний директор "Руставі 2" Георгій ГЕГЕШИДЗЕ дав слово співробітникам телеканалу і близьким загиблих, що причини обвалу будівлі будуть обов`язково з`ясовані.

"Ведеться слідство і в найближчому майбутньому на всі питання буде дано відповіді", - сказав Г.ГЕГЕШИДЗЕ.