Ердоган пригрозив перекрити потік нафти із північного Іраку через референдум курдів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив перекрити трубопровід, по якому транспортується нафта з північного Іраку, повідомляє Reuters.

«Після цього давайте подивимося, якими каналами уряд північного Іраку буде поставляти свою нафту, або кому воно її буде продавати», - сказав Ердоган.

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Він зазначив, що остаточне рішення про перекриття трубопроводу ще не прийнято. Можливі заходи пов'язані з референдумом Іракського Курдистану про незалежність.

Раніше про можливе припинення транзиту нафти заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим.