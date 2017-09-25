Ердоган пригрозив перекрити потік нафти із північного Іраку через референдум курдів
14:45, 25 вересня 2017Світ
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Ердоган зазначив, що остаточне рішення про перекриття трубопроводу ще не прийнято.
Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив перекрити трубопровід, по якому транспортується нафта з північного Іраку, повідомляє Reuters.
«Після цього давайте подивимося, якими каналами уряд північного Іраку буде поставляти свою нафту, або кому воно її буде продавати», - сказав Ердоган.
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Він зазначив, що остаточне рішення про перекриття трубопроводу ще не прийнято. Можливі заходи пов'язані з референдумом Іракського Курдистану про незалежність.
Раніше про можливе припинення транзиту нафти заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим.
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