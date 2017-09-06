У Євросоюзі політична атмосфера як перед Другою світовою війною - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порівняв настрої, які нині панують у Євросоюзі, з атмосферою перед Другою світовою війною. Таким чином він відреагував на слова канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і голови німецьких соціал-демократів Мартіна Шульца (Martin Schulz), які під час теледебатів кандидатів у канцлери Німеччини у різних формулюваннях висловилися за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС. Про це пише DW.

"Я не кажу, що той - нацист чи інший - фашист. Я лише кажу про прояви (...) Цей випадок - це нацизм, цей випадок - фашизм", - заявив глава турецької держави у середу, 6 вересня, під час виступу в Анкарі перед своїми однопартнійцями з правлячої "Партії справедливості та розвитку". Його слова наводить інформагенція dpa. Водночас прямо Меркель чи Шульца він не згадував.

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Ердоган також закликав ЄС визначитися щодо подальших переговорів із Анкарою про вступ Туреччини до ЄС. "Або вони дотримаються своєї обіцянки та відкриють шлях до процесу набуття членства (…) або їм слід сказати "ми не хочемо йти далі цим шляхом із Туреччиною", - заявив Ердоган, якого цитує інформагенція AP.

Крім того, він знову закликав турків, які живуть у Німеччині, не віддавати свої голови "ворогам Туреччини". Нагадаємо, раніше Ердоган уже закликав бойкотувати на виборах у ФРН Християнсько-демократичний союз, соціал-демократів і Зелених.