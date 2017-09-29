У Мадриді виключають діалог з лідерами Каталонії після референдуму

Після референдуму про незалежність у президента Каталонії Карлеса Пучдемона є лише один варіант – піти у відставку.

Про це заявила міністр охорони здоров’я, соціальних відносин та рівності Іспанії Долорс Монсеррат, повідомляє Європейська правда з посиланням на El Mundo.

Вона виключила, що уряд Маріано Рахоя піде на діалог з Пучдемоном після референдуму першого жовтня, забороненого Конституційним судом. За словами міністра, у каталонського лідера є лише один вихід – піти у відставку, призначивши дострокові регіональні вибори.

"Звісно ж, єдиний можливий для Пучдемона діалог – це діалог з правоохоронними органами", - заявила Монсеррат.

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Водночас міністр зазначила, що 2 жовтня відкриється можливість покінчити з конфронтацією та розбіжностями у Каталонії.

Вона наголосила, що одностороннє проголошення незалежності означатиме з боку іспанського уряду "пропорційну і жорстку відповідь".

Міністр також висловила сподівання на дострокові вибори у Каталонії і появі відповідальних лідерів, з якими можна буде відновити мости. "В рамках закону ми зможемо говорити про все", - заявила вона.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії повинен пройти 1 жовтня, однак Мадрид робить все можливе, щоб не допустити його проведення.

Зокрема, 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у фактичному запровадженні "надзвичайного стану" у Каталонії. Іспанська поліція здійснила 41 обшук в Барселоні, затримала 14 осіб і конфіскувала дев'ять мільйонів бюлетенів, підготовлених для проведення референдуму про незалежність.