Харрісон Форд перестарався на зйомках і вдарив Гослінга по обличчю: опубліковано фото

У Twitter опубліковано кадр зі зйомок фільму "той, що Біжить по лезу 2049". На фото зображений момент, коли Харрісон Форд випадково б'є Райана Гослінга по обличчю в процесі зйомки сцени бійки.

Читайте такожОпубліковано другий трейлер фільму "Той, що біжить по лезу-2049" з Гослінгом (відео)Кадр зі знімального майданчика вперше показали на шоу Грема Нортона на телеканалі BBC One. У грудні 2016-го Гослінг розповів про інцидент під час роботи над фільмом. За його словами, Форд випадково вдарив його, а коли асистенти принесли лід, щоб прикласти до голови потерпілого артиста, Форд відштовхнув Гослінга і занурив у лід свій травмований кулак. Зазначимо, вік Форда - 75 років.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Форд отримав травму на зйомках "Зоряних воєн" - йому на ногу впали важкі гідравлічні двері від міжпланетного корабля "Сокіл Тисячоліття".