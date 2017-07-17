Опубліковано другий трейлер фільму "Той, що біжить по лезу-2049" з Гослінгом (відео)
17:06, 17 липня 2017Світ
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Творці одного із найбільш очікуваних фільмів року показали другий трейлер.
Українські глядачі зможуть побачити фільм у вересні / Кадр з відео на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures
У мережі з'явився другий трейлер фільму Дені Вільньова "Той, що біжить по лезу-2049". Ролі у фільмі виконали Райан Гослінг, Джаред Літо і Харрісон Форд.
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В український прокат фільм вийде 7 вересня. Він є продовженням фільму "Той, що біжить по лезу", випущеного Рідлі Скоттом у 1980 році. Головну роль виконав Форд, а в основу сюжету ліг роман Філіпа Діка "Чи сняться андроїдам електровівці". Фільм Скотта провалився у прокаті, але згодом отримав статус культового.
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