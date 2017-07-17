Опубліковано другий трейлер фільму "Той, що біжить по лезу-2049" з Гослінгом (відео)

У мережі з'явився другий трейлер фільму Дені Вільньова "Той, що біжить по лезу-2049". Ролі у фільмі виконали Райан Гослінг, Джаред Літо і Харрісон Форд.

Читайте такожТворці екранізації "Темної вежі" Стівена Кінга випустили другий трейлер (відео)

В український прокат фільм вийде 7 вересня. Він є продовженням фільму "Той, що біжить по лезу", випущеного Рідлі Скоттом у 1980 році. Головну роль виконав Форд, а в основу сюжету ліг роман Філіпа Діка "Чи сняться андроїдам електровівці". Фільм Скотта провалився у прокаті, але згодом отримав статус культового.