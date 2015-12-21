Харрісон Форд за зйомки в "Зоряних війнах" отримає $34 мільйони

Його заробіток буде складатися з гонорару (25 мільйонів) і відсотка від зборів фільму (приблизно 9 мільйонів).

Гонорар інших акторів з оригінальної трилогії — Керрі Фішер і Марка Хеміла — складає 1,5 мільйона доларів (плюс відсоток з прокату). Творці стрічки пояснили таку різницю тим, що герой Форда — ключовий персонаж картини, сполучна ланка між старим і новим поколінням.

Читайте такожНові "Зоряні війни" за добу прокату зібрали чверть мільярда доларів«Керрі і Марк були прекрасні, але фільм міг би обійтися і без них, а от про Харрісона такого не скажеш», — зазначили в Disney.

Новачки франшизи — Джон Бойега і Дейзі Рідлі — заробили по 450 тисяч доларів, передає Lenta.ru.

Видання уточнює, що режисер нових «Зоряних воєн» Джей Джей Абрамс отримає більше акторів — разом з відсотком від касових зборів його заробіток складе приблизно 60 мільйонів доларів.

Бюджет фільму «Зоряні війни: Пробудження сили» — 200 мільйонів доларів. Картина вже повністю окупила витрати на виробництво, зібравши 238 мільйонів в домашньому прокаті і 517 — у світовому. При цьому попередній продаж квитків приніс творцям понад 100 мільйонів доларів. На думку аналітиків, касові збори стрічки можуть досягти двох мільярдів, що підніме її на третю сходинку списку найприбутковіших фільмів (на перших двох — «Аватар» і «Титанік»). Більш точну оцінку можна буде дати після виходу «Зоряних воєн» в Китаї 9 січня 2016 року.

Сьомий епізод «Зоряних воєн» відкрив нову трилогію-сіквел. Наступний фільм випустять в 2017 році, третій — в 2019-м. Восьмий епізод поки не отримав назви. Режисером призначено Райан Джонсон («Петля часу», «У всі тяжкі»). Передбачається, що у проект повернуться виконавці головних ролей у сьомій картині — Джон Бойега і Дейзі Рідлі.

«Зоряні війни» — фантастична кіноепопея, створена режисером Джорджем Лукасом. Складається з оригінальної трилогії (1977-1983) і трилогії-пріквела (1999-2005).