Путін назвав ЄС ключовим економічним партнером, попри стрімке падіння товарообігу після вторгнення Росії в Україну
При цьому Путін заявив, що на країни ЄС припадає майже половина обсягу зовнішньої торгівлі Росії.
Президент Росії Володимир Путін назвав ЄС ключовим економічним партнером, незважаючи на скорочення товарообороту в два рази після вторгнення РФ в Україну, а також закликав до формування «спільного економічного і гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Кремлі на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.
«Розглядаємо ЄС як важливого сусіда і ключового економічного партнера. За останні три роки наш товарооборот взаємно скоротився - вдвічі. Проте, на країни ЄС припадає майже половина обсягу зовнішньої торгівлі Росії», - сказав Путін.
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Він додав, що компанії з ЄС реалізують спільно з російськими партнерами великі інвестиційні проекти в енергетиці, промисловості, сфері високих технологій.
«Підтверджуємо важливість налагодження стійких контактів між Євразійським економічним союзом (РФ, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан - УНІАН) і ЄС, в тому числі в інтересах формування в перспективі спільного економічного і гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану», - підкреслив він.
Вірчі грамоти главі російської держави вручив посол ЄС Маркус Флоріан Едерер.