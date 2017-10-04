Каталонія проголосить незалежність регіону в найближчі дні

Каталонія проголосить незалежність від Іспанії в найближчі дні. Про це в інтерв'ю BBC заявив глава регіону Карлес Пучдемон.

У першому спілкуванні з журналістами після референдуму Пучдемон пояснив, що уряд регіону видасть відповідний указ до кінця цього тижня або на початку наступного. Він зазначив, що в даний час між Мадридом і владою Каталонії немає контакту.

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Коли його запитали, що він буде робити у випадку спроби іспанської влади узяти під контроль уряд Каталонії, Пучдемон відповів, що це стане «помилкою, яка все змінить».

3 жовтня король Іспанії Феліпе VI звинуватив владу Каталонії в неприпустимою нелояльності і порушенні конституції країни. «Вони в ясній і рішучій манері поставили себе поза законом і демократією. Вони намагалися зламати єдність Іспанії і її національний суверенітет», — заявив монарх.

Референдум про незалежність Каталонії від Іспанії пройшов 1 жовтня, понад 90 відсотків опитаних висловилися за незалежність автономного співтовариства. Центральна влада королівства всіляко намагалася перешкодити його проведенню. Зокрема, в Барселоні поліція застосувала гумові кулі. Всього в ході зіткнень постраждали 893 учасника референдуму і 33 поліцейських.

Єврокомісія вважає референдум незаконним і не визнає його результати.