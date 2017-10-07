У стрілка з Лас-Вегаса були кулі, які світяться в темряві

Серед зброї, виявленої в арсеналі стрільця в Лас-Вегасі Стівена Педдока, були трасуючі кулі, повідомляє Associated Press.

Даний вид куль містить у собі запалювальну речовину, що дозволяє їм світитися при польоті і дає стрілку можливість скорегувати постріли.

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На даний момент невідомо, чи використовував Педдок саме ці кулі при стрільбі в Лас-Вегасі.

Раніше повідомлялося, що Стівен Педдок міг планувати й інші атаки.

У ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера в готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. В результаті події загинули 59 осіб і 527 постраждали.