Вийшов трейлер нового сезону "Секретних матеріалів" із нестаріючими Малдером і Скаллі (відео)

14:27, 09 жовтня 2017
Світ
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У 2016 році телеканал FOX перезапустив популярний серіал про паранормальні явища з Девідом Духовни і Джилліан Андерсон.

Новий сезон розповість про сина Скаллі і Малдера / Кадр з відео на TouTube-каналі The X-Files

Телеканал Fox опублікував трейлер нового сезону «Секретних матеріалів». Одинадцятий сезон вийде на початку 2018 року, повідомляє Meduza.

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Головні ролі у «Секретних матеріалах» виконали Девід Духовни і Джилліан Андерсон. Нові серії стануть продовженням десятого сезону, який вийшов у 2016 році, і розкажуть про Уїльяма, сина Малдера і Скаллі.

«Секретні матеріали» виходили з 1993 року по 2002 рік. Серіал розповідав про агентів ФБР Фокса Малдера і Дані Скаллі, які розслідували паранормальні явища. У 2016 році телеканал FOX перезапустив серіал з оригінальним акторським складом. Нові сезони пов'язані з попередніми.

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Теги: #Секретні матеріали#Скаллі та Малдер#який серіал подивитись