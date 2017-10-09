Вийшов трейлер нового сезону "Секретних матеріалів" із нестаріючими Малдером і Скаллі (відео)

Телеканал Fox опублікував трейлер нового сезону «Секретних матеріалів». Одинадцятий сезон вийде на початку 2018 року, повідомляє Meduza.

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Головні ролі у «Секретних матеріалах» виконали Девід Духовни і Джилліан Андерсон. Нові серії стануть продовженням десятого сезону, який вийшов у 2016 році, і розкажуть про Уїльяма, сина Малдера і Скаллі.

«Секретні матеріали» виходили з 1993 року по 2002 рік. Серіал розповідав про агентів ФБР Фокса Малдера і Дані Скаллі, які розслідували паранормальні явища. У 2016 році телеканал FOX перезапустив серіал з оригінальним акторським складом. Нові сезони пов'язані з попередніми.

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