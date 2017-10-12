Трамп заперечив повідомлення про намір удесятеро збільшити ядерний арсенал США

02:08, 12 жовтня 2017
Світ
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За його словами, країні потрібне не збільшення, а модернізація і повне відновлення ядерного потенціалу.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення, ніби він заявляв своїм радникам, що хоче майже вдесятеро посилити ядерний потенціал Вашингтона.

Трамп запевнив, що ніколи не обговорював можливості збільшити ядерний арсенал США, передає Радіо Свобода.

За його словами, країні потрібне не збільшення, а модернізація і повне відновлення ядерного потенціалу.

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Також про цю ситуацію президент США написав на своїй сторінці у Twitter, піддавши сумніву ліцензію телеканалу NBCNews і зазначивши, що ця вигадка зроблена, щоб принизити.

"Несправжні новини NBCNews вигадали історію про те, що я хотів вдесятеро збільшити наш ядерний арсенал. Повна вигадка, зроблена, щоб принизити. NBC=CNN!", - написав Трамп у Twitter.

"З усією неправдою, яка йде від NBC та інших мереж, чи доречно піддати сумніву їх ліцензію? Погано для країни!", - додав американский президент.

Раніше NBC повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі світовими лідерами цього літа сказав, що хоче удесятеро збільшити ядерний арсенал США.

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Теги: #президент Трамп#ядерна зброя США#ядерний потенціал США