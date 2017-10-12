Трамп заперечив повідомлення про намір удесятеро збільшити ядерний арсенал США

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення, ніби він заявляв своїм радникам, що хоче майже вдесятеро посилити ядерний потенціал Вашингтона.

Трамп запевнив, що ніколи не обговорював можливості збільшити ядерний арсенал США, передає Радіо Свобода.

За його словами, країні потрібне не збільшення, а модернізація і повне відновлення ядерного потенціалу.

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Також про цю ситуацію президент США написав на своїй сторінці у Twitter, піддавши сумніву ліцензію телеканалу NBCNews і зазначивши, що ця вигадка зроблена, щоб принизити.

"Несправжні новини NBCNews вигадали історію про те, що я хотів вдесятеро збільшити наш ядерний арсенал. Повна вигадка, зроблена, щоб принизити. NBC=CNN!", - написав Трамп у Twitter.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

"З усією неправдою, яка йде від NBC та інших мереж, чи доречно піддати сумніву їх ліцензію? Погано для країни!", - додав американский президент.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

Раніше NBC повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі світовими лідерами цього літа сказав, що хоче удесятеро збільшити ядерний арсенал США.