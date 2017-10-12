У Греції затримали фургон із 54 нелегалами: заплатили по 1500 євро і ледь не задихнулися

Поліція на півночі Греції врятувала 54 мігрантів, які ледь не загинули у фургоні, а також заарештували двох болгарських громадян за нелегальне перевезення. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

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Поліція повідомила, що у фургоні розміром 4 на 2,5 метри знаходилися 52 сирійців та 2 громадяни Сомалі, у тому числі 13 неповнолітніх. У фургону не було вентиляції, а двері були замкнені зовні.

Двом болгарам були пред'явлені обвинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів. Поліція заявила, що кожен із дорослих заплатив 1500 євро за перевезення через кордон Греції з Туреччиною до міста Салоніки.