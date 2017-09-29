Австралія стежитиме за мігрантами з космосу

Австралія запустить три супутники, які будуть виявляти кораблі з біженцями на борту, надаючи тим самим підтримку кораблям військово-морського флоту і літакам-спостерігачам, які патрулюють кордони, передає Анадолу.

Читайте такожАпеляційний суд у США скасував тимчасову заборону на прийом мігрантівЯк повідомив міністр оборонної промисловості Австралії Крістофер Пайн, проект оцінюється в цілому в $7,8 млн, і в розробці трьох супутників візьмуть участь фахівці Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі.

За його словами, дані з супутників допоможуть військовим літакам-спостерігачам виявити човни і судна з мігрантами на борту.

«Ми повинні виявити будь-яке судно, що курсує в територіальних водах Австралії, до того, як воно буде являти загрозу», - сказав Пайн.

Перший супутник буде запущений наступного року з авіабази Vandenberg в Каліфорнії, два інших - в 2019 році.