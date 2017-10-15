У Британії група депутатів хоче заблокувати Brexit без угоди з ЄС - ЗМІ

У Великій Британії впливова міжпартійна група депутатів планує не дозволити уряду прем'єр-міністра Терези Мей допустити вихід країни зі складу Євросоюзу без укладання угоди в 2019 році, повідомляє Новое время з посиланням на The Guardian.

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"Причиною таких дій політиків є нові попередження про те, різкий вихід може стати катастрофічним для економіки Британії", - зазначає видання.

Зазначається, що до групи входять, зокрема, колишній міністр фінансів Кеннет Кларк, кілька екс-міністрів Консервативної партії, а також представники від лейбористів, Ліберальних демократів та Зелених.

Одна з критично важливих цілей групи – надати парламенту право вето або можливість застосувати інші правові засоби у випадку "поганої угоди" або "відсутності угоди" з Євросоюзом.

Занепокоєння через політику стосовно Brexit зросли після нещодавніх заяв Терези Мей про те, що уряд витрачає 250 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку до можливого варіанту без досягнення угоди з ЄС, оскільки у переговорах з Брюсселем відсутній прогрес.

12 жовтня голова переговорної групи від Брюсселя Мішель Барньє заявив, що переговори з Лондоном щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС перебувають у глухому куті.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% громадян, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс та Англія підтримали Brexit.

29 травня 2017 року Єврокомісія опублікувала ключові вимоги до Великої Британії в процесі виходу зі складу Євросоюзу. Основну увагу Брюссель сконцентрував на фінансових питаннях і на правах громадян.

В ЄС підрахували, що фінансові зобов'язання Великої Британії щодо ЄС стосуватимуться 74 європейських установ. Наразі Єврокомісія офіційно не назвала суму остаточного "рахунку" за вихід Великої Британії з ЄС.