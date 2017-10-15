У Бангладеш дикі слони напали на табір біженців-рохінджа

У Бангладеш дикі слони атакували табір біженців мусульман-рохінджа, внаслідок чого загинули чотири особи, повідомляє Новое время.

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Слони напали на табір в нічний час доби, коли всі спали. Тварини розтоптали кілька наметів з людьми.

Багато біженців змушені були рятуватися втечею.

Унаслідок нападу чотири особи отримали травми різного ступеня тяжкості, ще четверо - мати та троє її дітей - загинули.

Як повідомляв УНІАН, близько 300 тисяч мусульман народності рохінджа втекли до Бангладеш з М'янми через утиски з боку офіційної влади.