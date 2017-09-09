Близько 300 тисяч мусульман рохінджа втекли з М'янми до Бангладеш - ООН

За даними ООН, близько 300 тисяч мусульман народності рохінджа втекли до Бангладеш з М'янми протягом 15 днів з початку зростання рівня насильства в цій країні, повідомляє Радіо Свобода.

Також наголошується, що більшість біженців прибувають пішки або на човнах уздовж 278-кілометрової кордону між Бангладеш і М'янмою.

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Представник Агентства ООН у справах біженців Джозеф Тріпура повідомив, що кількість зафіксованих біженців зросла за день щонайменше на 20 тисяч.

"Біженці звинувачують сили безпеки в М'янмі, країні, де більшість становлять буддисти, в спалюванні їх сіл. Уряд заявляє, що сили безпеки реагують на напад минулого місяця на поліцейські дільниці з боку бойовиків рохінджа. Є повідомлення, що в таборах і стихійних поселеннях у Бангладеш рохінджа не вистачає їжі та води", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у М'янмі з кінця серпня правоохоронці та військові вбили більше тисячі мусульман народності рохінджа, спалили 2,6 тисячі сіл. Цей конфлікт обумовлений тим, що влада країни вважає цю групу людей нелегальними мігрантами з Бангладеш, до того ж у країні вже тривалий час триває конфлікт між буддистами, що становлять більшість населення, і рохінджа.

8 вересня Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 270 тисяч біженців з М'янми.