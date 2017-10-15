Партія Меркель поступається соціал-демократів на виборах у Нижній Саксонії - ЗМІ

На виборах в ландтаг федеральної землі Нижня Саксонія лідирує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

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Про це свідчать перші прогнози на підставі даних екзитполів, опубліковані ввечері в неділю, 15 жовтня, повідомляє DW.

Соціал-демократів підтримали 37,5 відсотка виборців. За їх головних конкурентів - Християнсько-демократичний союз (ХДС) - висловилися 35 відсотків тих, хто проголосував.

На третьому місці - партія "Союз-90"/"зелені" з 8,5 відсотка голосів. Далі слідують: ліберальна Вільна демократична партія (Вдп) - 7 відсотків і правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) - 5,5 відсотка. Ліва партія, згідно екзитполів, може не подолати п'ятивідсотковий бар'єр для проходження до ландтагу. Прогнози пророкують "лівим" 4,8 відсотка голосів.

Вибори до ландтагу Нижньої Саксонії не планувалося проводити лише через три тижні після общефедеральных: вони були призначені на початок 2018 року. Федеральна земля голосує достроково через те, що одна з депутатів правлячої тут коаліції соціал-демократів і "зелених" перейшла на бік християнських демократів, в результаті чого земельний уряд позбувся більшості у місцевому ландтазі.

Голосування в Нижній Саксонії може стати важливим сигналом для канцлера ФРН Ангели Меркель напередодні формування нового уряду. Переговори про урядової коаліції в Німеччині стартують 18 жовтня.