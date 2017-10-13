Більшість німців позитивно ставляться до імовірного четвертого терміну Меркель на посаді канцлера - ЗМІ

61% опитаних громадян Німеччини позитивно ставляться до імовірного четвертого терміну Ангели Меркель на посаді канцлера після виборів до Бундестагу, які відбулися 24 вересня.

Читайте такожПереговори про створення коаліції у Німеччині розпочнуться 18 жовтня Як повідомляє "Німецька хвиля", на це вказують результати опитувань Deutschlandtrend, оприлюднені суспільно-правовим телеканалом ARD ввечері в четвер, 12 жовтня.

Негативно до можливого четвертого терміну чинного канцлера ставляться 38% опитаних німецьких респондентів.

При цьому, 57% німців підтримують утворення коаліції у складі блоку партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), яку представляє чинний канцлер Ангела Меркель, Вільної демократичної партії та з блоку партій "Союз 90 / Зелені" (так звана тристороння коаліція "Ямайка", яка названа так через комбінацію партійних кольорів її учасників).

Однак, 40% німців вважають, що така коаліція була б небажаною.

При цьому три чверті опитаних певні, що коаліція "Ямайка" буде сформована, а 21% вважають, що ні.

Переговори щодо формування коаліції повинні розпочатися наступного тижня в середу, 18 жовтня. Очікується, що вони будуть складними через суттєві ідеологічні розходження за багатьма пунктами між потенційними учасниками коаліції.

Підтримка основних партій Німеччини практично не змінилася, як видно з результатів опитувань. Дещо знизилася підтримка найбільших партій. Союз ХДС-ХСС - з 32,9 відсотка до 32. Соціал-демократи втратили піввідсотка від своїх 20,5, набраних на виборах до Бундестагу. Найбільше втратила правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка здобула на виборах 12,6 відсотка. Нині її підтримка - на рівні 11 відсотків. Дещо зросла підтримка менших партій. У ВДП - з 10,7 до 11, у Лівих - з 9,2 до 10, у Зелених з 8,9 до 10.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Німеччині відбулися парламентські вибори.

За підсумками обробки всіх бюлетенів очолюваний Меркель блок ХДС/ХСС підтримали 33% виборців.

За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з колишнім президентом Європарламенту Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців.

На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДГ) з 12,6 відсотками голосів.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) з 10,7%, Ліва партія - з 9,2% і "Союз-90"/"зелені" - з 8,9%.