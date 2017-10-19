Чеські євродепутати закликали Земана вибачитися перед Україною
Вони вважають, що Мілош Земан не може свою помилкову заяву пояснювати "особистими поглядами".
Група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа президенту країни Мілошу Земану з закликом вибачитися перед Україною за свої висловлювання. Про це йдеться у листі, який радіо Свобода має у своєму розпорядженні.
Читайте такожПрезидент Чехії відмовився вибачатися перед Україною за заяву про "продаж" КримуУ ньому також наголошується, що своїм виступом у Страсбурзі Земан підриває авторитет міжнародного права, коли Україна стала жертвою російської агресії. "Агресія, яка призвела до протизаконного стану у Криму, триває, відтак, є ризиком для безпеки нашої країни і всієї Європи", – йдеться у листі.
На думку чеських європарламентарів, позиція Мілоша Земана суперечить міжнародному праву і позиції чеського уряду.
"Крим є складовою України і його анексія у 2014 році була грубим порушенням Будапештської угоди 1994 року, у якій Росія, серед іншого, зобов’язалась поважати українську незалежність і територіальну цілісність", – зазначається у листі.
Автори звернення вважають, що Земан не може "свою помилку" пояснювати "особистими поглядами".
"Перед Радою Європи ви виступали не як приватна особа, а як глава держави. Якщо ви не спроможні виконувати роль президента і достойно представляти Чеську Республіку на міжнародних зібраннях, мали б щонайменше утримуватися від будь-яких висловів, які суперечать інтересам нашої країни і наших союзників", – наголошують у зверненні чеські євродепутати.
Лист-звернення до чеського президента підписали шестеро євродепутатів, серед яких Яромір Штєтіна, Їржі Поспішіл, Людєк Нідермаєр.
Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа".
Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заява Земана не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.
Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці уряду країни.