Чеські євродепутати закликали Земана вибачитися перед Україною

Група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа президенту країни Мілошу Земану з закликом вибачитися перед Україною за свої висловлювання. Про це йдеться у листі, який радіо Свобода має у своєму розпорядженні.

Читайте такожПрезидент Чехії відмовився вибачатися перед Україною за заяву про "продаж" КримуУ ньому також наголошується, що своїм виступом у Страсбурзі Земан підриває авторитет міжнародного права, коли Україна стала жертвою російської агресії. "Агресія, яка призвела до протизаконного стану у Криму, триває, відтак, є ризиком для безпеки нашої країни і всієї Європи", – йдеться у листі.

На думку чеських європарламентарів, позиція Мілоша Земана суперечить міжнародному праву і позиції чеського уряду.

"Крим є складовою України і його анексія у 2014 році була грубим порушенням Будапештської угоди 1994 року, у якій Росія, серед іншого, зобов’язалась поважати українську незалежність і територіальну цілісність", – зазначається у листі.

Автори звернення вважають, що Земан не може "свою помилку" пояснювати "особистими поглядами".

"Перед Радою Європи ви виступали не як приватна особа, а як глава держави. Якщо ви не спроможні виконувати роль президента і достойно представляти Чеську Республіку на міжнародних зібраннях, мали б щонайменше утримуватися від будь-яких висловів, які суперечать інтересам нашої країни і наших союзників", – наголошують у зверненні чеські євродепутати.

Лист-звернення до чеського президента підписали шестеро євродепутатів, серед яких Яромір Штєтіна, Їржі Поспішіл, Людєк Нідермаєр.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа".

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заява Земана не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці уряду країни.