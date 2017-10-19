Уряд Іспанії 21 жовтня призупинить автономію Каталонії

Іспанська влада в суботу почне процедуру припинення самоврядування Каталонії і введення прямого правління з Мадрида, після того як лідер регіону пригрозив провести через місцевий парламент питання про незалежність. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Прес-служба прем'єр-міністра Маріано Рахоя повідомила в четвер вранці, що кабінет міністрів на екстреному засіданні запустить в дію статтю 155 конституції, яка дозволить ввести в Каталонії пряме правління.

Це стало відповіддю на повідомлення про те, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон в листі Маріано Рахою пригрозив, що регіональний парламент може офіційно проголосувати з питання про незалежність, якщо влада в Мадриді не сяде за стіл переговорів з владою Каталонії і буде продовжувати "репресії".

Глава Каталонії Карлес Пучдемон у відповідь заявив, що якщо стаття буде задіяна, то регіон однозначно оголосить про незалежність.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в парламенті Каталонії була прийнята декларація про незалежність регіону від Іспанії, проте набуття чинності цього документа було відкладено. Це сталося після неоднозначного референдуму в Каталонії, в якому, за даними регіональних влад, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Голова уряду Іспанії маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії «не відбувся референдум, а інсценування». Голосування також було відзначено зіткненнями громадян і поліції.