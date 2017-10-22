Резонансне вбивство журналістки на Мальті: уряд обіцяє мільйонну винагороду за інформацію

Допомага слідчим Мальти розслідувати справу вбивства місцевої журналістки Дафни Каруани Галіції, яку підірвали в автомобілі, буде винагороджуватися. У суботу, 21 жовтня, уряд Мальти пообіцяв заплатити один мільйон євро за корисні в цій справі дані, пише DW.

У повідомленні прес-служби уряду наголошується на рішучості розшукати виконавців та замовників вбивства журналістки-розслідувальниці. Так само уряд заявив про намір якомога швидше притягти до відповідальності тих, хто стоїть за вбивством журналістки, наголошується в повідомленні мальтійського уряду.

Раніше також повідомлялося про намір уряду Мальти залучити американських та нідерландських слідчих до розслідування обставин вбивства.

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Нагадаємо, загибла журналістка-розслідувальниця була відома, серед іншого, й встановленням зв'язків місцевих політиків із офшорними гаванями завдяки "панамським паперам". Водночас нинішнє керівництво Мальти вже ставало фігурантом корупційних скандалів.

У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.