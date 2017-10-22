У Японії проходять дострокові парламентські вибори

Японські виборці 22 жовтня голосують на виборах, які, як очікують, нададуть можливість прем’єр-міністру Сіндзо Абе сформувати новий уряд.

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Опитування вказують на те, що консервативна коаліція Абе отримає перемогу, яка розглядається як мандат на продовження економічних реформ і жорсткого курсу щодо Північної Кореї, повідомляє «Радіо Свобода».

Опитування, опубліковане щоденною газетою Nikkei, вказує на те, що Абе та його Ліберально-демократична партія (ЛДП) отримають близько 300 з 465-ти місць у нижній палаті парламенту.

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Наближення потужного тайфуну «Лан» на країну могло було б зменшити явку виборців, що, на думку експертів, скоріше за все, принесе користь 63-річному Абе. Десяткам тисяч людей рекомендували евакуюватися через наближення шторму 4-ї категорії.

Абе оголосив позачергові вибори на рік раніше, ніж очікувалося, шукаючи підтримки виборців для його економічної політики та того, що він називає «національною кризою» ризиків, спричинених Північною Кореєю, яка погрожувала «занурити» Японію в море.

Японія є головним союзником США в Азії, має одну з найрозвиненіших світових економік - займає третє місце серед країн світу.