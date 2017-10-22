У США вчителька займалася сексом з ученицею просто у класі

У США в штаті Флорида 30-річну вчительку Жаклін Трумен звинувачують у розбещенні 15-річної учениці. Викладачка вже звільнилася зі школи, повідомляє Independent.

Відзначається, що Трумен заміняла вчителя в середній школі. Жінка вступала в інтимну близькість зі школяркою протягом двох місяців 2016 року.

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Крім того, дівчина заявила слідству, що інтимний зв'язок був від п'яти до десяти разів за взаємною згодою і прямо в класі.

Повідомляється, що слідчі затримали Трумен і пред'явила їй звинувачення в розпусних стосовно неповнолітньої учениці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США вчительку математики арештували за секс з трьома старшокласниками.