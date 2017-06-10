У США вчительку математики заарештували за секс з трьома старшокласниками

У Північній Кароліні, що в США, 25-річну вчительку математики початкових класів Ерін МакАуліфі було заарештовано за підозрою у статевих стосунках з трьома старшокласниками та одному епізоді непристойної поведінки з молодшим, повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

Розслідування щодо вчительки почалось у травні, коли чиновники школи, у якій працювала затримана, звернулись до правоохоронців з відповідним зверненням.

Детективи поспілкувались з учнями та персоналом школи, після чого вирішили арештувати Ерін.

Читайте такожУ США відставного адмірала звинувачують у хабарях у вигляді секс-вечірок

Зазначається, що секс з неповнолітніми вчителька мала на території навчального закладу. Її звільнили з початкової школи, де вона пропрацювала майже рік, на початку травня, і після того донесли поліції про неприйнятну поведінку жінки.

Поліція повідомляє, що двом "жертвам" затриманої було по 17 років, одному – 16. Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 20 тисяч доларів. Перше судове засідання відбудеться 12 червня.