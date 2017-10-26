Віце-президент Каталонії про створення республіки: Іспанія не залишила вибору

Влада Іспанії не залишила каталонцям "жодних інших варіантів, крім як оголосити про створення нової республіки. З такою заявою сьогодні, 26 жовтня, виступив віце-президент Каталонії Оріол Жункерас, повідомляє DT.ua з посиланням на The Independent.

Жункерас пообіцяв, що його Ліва республіканська партія почне роботу по створенню республіки, оскільки у них є "демократичний мандат" для її встановлення. Відзначається, що цю заяву віце-президент зробив в якості лідера партії, а не від імені уряду і президента Каталонії.

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Разом з тим, як повідомляє іспанське видання Europa Press, в середу пізно ввечері глава женералітету Каталонії Карлес Пучдемон провів 7-ми годинну зустріч з радниками уряду, а також з представниками партій і організацій, які виступають за суверенітет. На зустрічі обговорювалася можлива відповідь автономії на рішення Мадрида застосувати статтю 155, яка може призупинити автономний статус співтовариства.

Як повідомили за підсумками зустрічі джерела в каталонському уряді, незважаючи на те, що більшість присутніх схиляються до оголошення незалежності автономії, остаточне рішення з цього питання ще не було прийнято.

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, однак набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців.

Глава уряду Іспанії Маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії відбувся не референдум, а «інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.

В Мадриді заявляють, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон втратить усі повноваження та не отримуватиме заробітну плату, як тільки Сенат запустить у дію 155-ту статтю Конституції, якою запроваджується пряме управління центрального уряду над регіоном.