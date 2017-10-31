Батько нацист, який ґвалтував та бив своїх дітей: брат Кевіна Спейсі розповів про важке дитинство актора

Оскароносний голлівудський актор Кевін Спейсі, який напередодні зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації, мав важке дитинство. Його та брата Рендалла Фаулера виховав батько-нацист, який був педофілом та регулярно ґвалтував Рендалла. Про це розповів сам Рендалл, пише The Daily Mail.

За словами брата актора, їхній батько настільки жорстоко вимотував родину, що його називали Істотою.

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"Атомсфера в будинку була вкрай жахливою. Батько приєднався до американської нацистської партії і навіть відростив вуса як у Гітлера", - розповів Рендалл, додавши, що Спесі намагався заспокоїти батька. Старша сестра братів, Джулі, теж не витримала жорстоких побоїв батька та втекла з дому у 18 років.

«Кевін намагався уникнути того, що відбувалося, перетворившись на емоційну кулю. Він став похмурим та розумним», - розповів Рендалл – «Мені здається, він вирішив стати актором, щоб позбутися від того емоційного болю, яку пережив в дитинстві. При таких батьках у нас абсолютно не було шансів вирости нормальними. У мене було чотири шлюби і безліч зв'язків - але я так і не зміг стати щасливим».

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудський актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він хоче «жити, як гей». Про це він написав у своєму Twitter. Кевін Спейсі зізнався після того, як актор з фільму «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях, які нібито мали місце в 1986 році. Актор заявив, що пам'ятає Реппа, і приніс йому вибачення за «вкрай недоречне п'яне поведінка».