ФАТХ і ХАМАС вирішили створити "тимчасовий уряд"

Ворогуючі палестинські рухи ФАТХ і ХАМАС дійшли на переговорах в Каїрі згоди щодо формування комітету, який виконуватиме функції уряду аж до парламентських виборів у січні 2010 року, і спільного органу безпеки, який має встановити порядок в секторі Газа, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на єгипетське агентство МЕНА.

За даними єгипетського телебачення, 7 липня ц.р. у сектор Газа буде надіслана делегація представників силових структур Єгипту та інших арабських країн, які займуться професійною підготовкою сил безпеки в цьому палестинському анклаві.

Очікується, що в понеділок переговори між палестинськими угрупованнями будуть продовжені.

П`ятий етап діалогу між ФАТХ і ХАМАС поновився у суботу в Каїрі за посередництва голови загальної розвідки Єгипту Омара Сулеймана. Попередній раунд переговорів був перерваний наприкінці квітня через розбіжності щодо формування уряду національної єдності.

Після захоплення в червні 2007 року влади в секторі Газа прихильниками ХАМАС на палестинських територіях встановилося двовладдя, а ФАТХ і ХАМАС припинили між собою всі контакти. У січні Ізраїль провів тритижневу операцію проти палестинських бойовиків в секторі Газа, що підштовхнуло палестинські угруповання до діалогу.