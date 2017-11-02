Міністр оборони Канади одягнув вишиванку і заговорив українською (фото)

Міністр оборони Канади Харджит Саджан одягнув вишиванку та заговорив українською мовою у "Твіттері". Таким чином канадський урядовець долучився до "Українського дня у парламенті Канади", про який напередодні твітували інші канадські урядовці, передає Голос Америки.

"На Парламентському пагорбі Український день! Збройні сили Канади відмінно співпрацюють з партнерами - зі Збройними силами України. Слава Україні!", - написав Саджан.

На Парламентському горбі Український день! ЗС Канади відмінно співпрацюють з партнерами зі ЗС України. Слава Україні! #UkrainianDayontheHillpic.twitter.com/gNyDrmeN1K — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 1, 2017

Саджан неодноразово відвідував Україну із робочими візитами.

"Ми вже тривалий час підтримуємо Україну з оборонною метою. Ми навчили більш як 5 тис. українських військовослужбовців і надали вашій країні усілякої підтримки на понад 700 млн канадських доларів. Також нещодавно підписали Оборонну угоду, що є ще одним кроком на шляху до розбудови наших відносин і підвищення витривалості українського народу. Хочу наголосити: ми й надалі співпрацюємо і допомагаємо вам", - розповів раніше Саджан в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

Повідомлення із хештегом #UkrainianDayontheHill напередодні поширювали інші урядовці Канади.