Міністр оборони Канади одягнув вишиванку і заговорив українською (фото)

08:55, 02 листопада 2017
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На Українському дні у парламенті Канади він зазначив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

@HarjitSajjan

Міністр оборони Канади Харджит Саджан одягнув вишиванку та заговорив українською мовою у "Твіттері". Таким чином канадський урядовець долучився до "Українського дня у парламенті Канади", про який напередодні твітували інші канадські урядовці, передає Голос Америки.

"На Парламентському пагорбі Український день! Збройні сили Канади відмінно співпрацюють з партнерами - зі Збройними силами України. Слава Україні!", - написав Саджан.

Саджан неодноразово відвідував Україну із робочими візитами.

"Ми вже тривалий час підтримуємо Україну з оборонною метою. Ми навчили більш як 5 тис. українських військовослужбовців і надали вашій країні усілякої підтримки на понад 700 млн канадських доларів. Також нещодавно підписали Оборонну угоду, що є ще одним кроком на шляху до розбудови наших відносин і підвищення витривалості українського народу. Хочу наголосити: ми й надалі співпрацюємо і допомагаємо вам", - розповів раніше Саджан в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

Повідомлення із хештегом #UkrainianDayontheHill напередодні поширювали інші урядовці Канади.

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Теги: #Канада підтримує Україну#канадський міністр оборони#канада україна