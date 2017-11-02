У Кремлі незадоволені підходом США в питанні антиросійських санкцій

У Кремлі незадоволені екстериторіальним підходом США в питанні антиросійських санкцій. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Екстериторіальність подібних законів є для нас неприйнятним проявом, ми категорично проти цього і, як і раніше, зберігаємо своє вкрай негативне ставлення до подібних санкційних справ. Разом з тим хочу нагадати, що існує і позитивний ефект для нашої економіки, про який неодноразово говорив президент Росії», - відзначив Пєсков, коментуючи пункт літнього закону США про санкції проти Росії, в якому прописані обов'язки для американської влади стежити за тим, щоб люди і компанії з цього і попередніх санкційних списків не одержували допомогу від іноземців.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Сполучені Штати Америки ввели проти Російської Федерації енергетичні санкції та закликали Росію виконувати Мінські угоди і звільнити Крим.

Санкції вводяться проти нафтовидобувного сектору РФ.

Ці обмежувальні заходи стосуються прямого або непрямого експорту, реекспорту товарів, послуг (крім фінансових послуг) і технологій, які можуть допомогти глибоководному видобутку нафти в Арктиці.

Відзначається, що енергетичні санкції були введені відповідно до ухваленого раніше Конгресом Акту про протидію російському впливу за допомогою санкцій. Ці санкції введено з метою стримування агресивної політики російського уряду.

«Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватися її зобов'язань відповідно до Мінських угод, залишити Кримський півострів і припинити навмисні кібервтручання», - йдеться в документі.