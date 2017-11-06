Південна Корея розширила санкції проти КНДР, включивши в список ще 18 північнокорейських громадян. Про це повідомляє Reuters.

Особи, щодо яких введено обмеження, прямо пов'язані з північнокорейськими банками.

"Це все люди з фінансових установ КНДР, які вже потрапили під санкції ООН", - розповів Reuters на умовах анонімності джерело в уряді.

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Він додав, що ці люди є високопоставленими північнокорейцями, які пов'язані з ракетною і ядерною програмами КНДР, так само як і з зовнішньоекономічною діяльністю Пхеньяну.

У Міністерстві внутрішніх справ Південної Кореї заявили, що дані заходи мають на меті змусити не мати проблемних транзакцій з КНДР ким би то не було.

"Ми сподіваємося, що це внесе свою роль у блокування основних джерел іноземної валюти для Північної Кореї і запобігатиме розробці нею зброї масового знищення", - додали у відомстві.

Згідно з інформацією південнокорейської влади, 14 людей із санкційного списку знаходяться в Китаї, дві людини в Лівії, і ще дві - в Росії.