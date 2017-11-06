Стрілянина у церкві в Техасі: у нападника був конфлікт з тещею

Причиною стрілянини в баптистській церкві в Техасі, ймовірно, був конфлікт у родині нападника Девіна Келлі. Про це повідомив представник департаменту Техасу з громадської безпеки Мартін Фріман, пише Дождь з посиланням на CNN.

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За його словами, в церкві, де сталася стрілянина, була теща нападника. Раніше вона отримала від нього повідомлення з погрозою. Мартін підкреслив, що «расова приналежність не була мотивом». «Це були не релігійні спонукання. Це була домашня ситуація, внутрішня ситуація з родичами», — сказав він.

За словами поліцейських, подіям у церкві передував конфлікт у родині нападника, однак поки що передчасно говорити, наскільки ця сварка вплинула на його плани, додає Бі-Бі-Сі. Перед смертю Келлі подзвонив своєму батькові, щоб попрощатися. Поліцейські вважають, що після цього злочинець звів рахунки з життям.

У департаменті підтвердили, що підозрюваним у стрілянині є 26-річний Девін Келлі. Як відзначили в прес-службі відомства, він служив у ВПС США. У 2012 році його вже судили, причиною розгляду став напад Келлі на дружину і дитину. Після цього його скоротили на службі.

Останні півтора місяці Келлі працював охоронцем на курорті Summit Vacation Resort в Нью-Браунфелсі. Губернатор Техасу Грег Ебботт розповів, що Келлі намагався отримати ліцензію на зброю, однак йому в цьому відмовили.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що причиною стрілянини були "проблеми з психікою" Келлі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 26 людей, ще 20 отримали поранення. Напад стався в місті Сазерленд Спрінгс, що в 30 милях від Сан Антоніо в неділю, 5 листопада, в 11:30 за місцевим часом, коли в церкві йшла недільна служба.