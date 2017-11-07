У Берліні з'явилися україномовні автобусні екскурсії (відео)

У Берліні з'явилися україномовні автобусні екскурсії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Фонограма допомагає туристам знайомитися з міськими пам'ятками. Берлін став першим у Західній Європі містом з україномовними маршрутами.

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Тепер можна почути розповідь про визначні пам'ятки німецької столиці українською мовою.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині викрили схему з "омолоджування" автомобілів для України.