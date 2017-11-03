У Німеччині викрили схему з "омолоджування" автомобілів для України

19:01, 03 листопада 2017
Світ
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Чиновники "знімали" із супровідних документів на машину кілька "зайвих" років, а авто із новим "свідоцтвом про народження" вирушало на український кордон.

Ілюстрація / REUTERS

Прокуратура міста Галле порушила кримінальну справу проти трьох посадових осіб за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну. Про це пише DW.

Так, місцева прокуратура порушила кримінальну справу проти трьох співробітниць відомства, відповідального за реєстрацію автомобілів. Як повідомив у ефірі телерадіокомпанії MDR офіційний представник прокуратури Галле, головна підозра полягає в тому, що ці три посадові особи за грошову винагороду брали участь у корупційній схемі, "омолоджуючи" реєстраційні документи для автомобілів, які згодом ввозилися в Україну. 

Торік в Україні набув чинності закон про значне зниження ставки акцизного збору на імпортні вживані авто. Нововведення мали заохотити імпорт новіших і більш екологічних автомобілів, що зійшли з конвеєра після 2010-го року, та водночас зробити імпорт старіших, менш екологічних автівок непривабливим.

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Як пояснив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, саме на цій різниці і ґрунтуються подібні корупційні схеми. "На автомобілі, які молодше 2010-го року, з об'ємом двигуна, наприклад, у 1,5 літра, акциз становить 0,063 євро за кубічний сантиметр. За такий автомобіль слід сплатити лише 93 євро, а за таке ж авто старше 2010-го року - вже 2225 євро", - каже Назаренко.

Експерт додає, що зазвичай "провернути" таку схему в Україні не можливо без участі українських митників, адже вони можуть легко перевірити відповідність машини дозвільним документам за допомогою VIN коду, що вибитий на кузові.

Але у випадку з німецькими реєстраційними документами, схоже, якраз українські посадовці передали інформацію про зловживання німецьким колегам. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, вийти на слід нечесних на руку чиновниць допомогла саме інформація з України.

За даними прокуратури, до оборудки також були причетні три автодилери з Галле. І так ця схема працювала: автодилери, що прагнули позбутися старих непривабливих автівок, працювали у змові з чиновницями з відомства реєстрації. Ті "знімали" із супровідних документів на машину кілька "зайвих" років, а після цього авто із новим "свідоцтвом про народження" вирушало на український кордон і ввозилося за низьким акцизом.

На сьогодні виявлено щонайменше 82 автомобілі, реєстраційна документація яких викликає підозри у слідчих. Розслідування у справі розпочали ще у серпні. Тоді ж були проведені й обшуки в офісах автодилерів та відомствах реєстрації авто. Про підозрюваних співробітниць відомо небагато - лише те, що одна з них працювала у Галле, дві інші - у Кетені. Їм загрожує покарання строком від шести місяців до п'яти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині затримали членів банди викрадачів елітних автомобілів.

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Теги: #омолоджування автомобілів для України#в Німеччині махінації з автомобілями#махінації з реєстрацією автомобілів